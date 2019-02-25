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В пожаре в Кировоградской области погибли 18 свиней

В пожаре в Кировоградской области погибли 18 свиней

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Кировоградской области в результате пожара в частном домовладении погибли 18 свиней. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, передает УНН.

"24 февраля в 19:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Леси Украинки с. Ракитное Голованевского района. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что горит 150 м2 кровли хозяйственной постройки на территории частного домовладения, в результате чего погибли 18 свиней (8 взрослых, 10 поросят), уничтожено 2 м3 деревянных балок и 5 т зерна кукурузы", - говорится в сообщении.

В 21:21 спасатели ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Полтаве горел рынок на территории бывшего завода.

Источник: УНН
Теги: пожары, Кропивницкий и Кировоградщина, животные
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