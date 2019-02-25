Украина направила подозрения семи военным РФ по месту службы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Подозрения, сообщенные еще семи военнослужащим РФ, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, направлены по месту их службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

"Подозрения, которые сообщены указанным лицам, направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения", - указали в управлении СБУ в понедельник.

В частности, по данным управления СБУ, о подозрении сообщено:

генерал-полковнику Дворникову - командующему Южного военного округа РФ;

вице-адмиралу Моисееву - командующему Черноморского флота РФ;

капитану 3 ранга Виноградову - старшему помощнику капитана ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым;

капитану Гришину - военнослужащему ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым;

старшему лейтенанту Трибушину - военнослужащему ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым;

а также военнослужащим-пограничникам Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым Рясному и Абакумову.

В одесском управлении СБУ отметили, что досудебным расследованием уже установлено, что "незаконные агрессивные действия против украинских моряков осуществлены по непосредственному приказу и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителя департамента береговой охраны вице-адмирала Медведева и начальника пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополь контр-адмирала Станкевича".

"Указанные военные лица Пограничной службы ФСБ РФ и другие военные должностные лица Черноморского флота РФ координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков через осуществление артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего наши военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - добавили в управлении СБУ.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 16 февраля 2019 года еще семи военнослужащим РФ, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны.

В декабре 2018 года Украина направила подозрения российским генералам за нападение на моряков.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.