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Мексика мерзнет и покрывается снегом

Мексика мерзнет и покрывается снегом

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сильное похолодание и снегопады спостергиаються в северной части Мексики, в некоторых районах температура воздуха упала до -8°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный сайт gob.mx.

Утром морозы поразили север Мексики, где летом обычно температура воздуха составляет до +50°C.

Соцсети переполнены фото и видео заснеженных городских пейзажей страны - пользователи делятся своими впечатлениями от похолодания.

Ранее УНН сообщал, что снегом засыпало Грецию, которая обычно имеет зимой теплую погоду.

Также непогода бушует в Канаде - на юге страны сильные ветры со снегом оборвали линии и электропередач, оставив без света около 35 тыс. человек.

Напомним, в течение 2018 года в мире в результате стихийных бедствий, которые связывают с климатическими изменениями, погибли 10373 человек.

Источник: УНН
Теги: погода, Мексика, снегопад, непогода
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