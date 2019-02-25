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В ВР взялись за платежки на газ

В ВР взялись за платежки на газ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В ВР разработан проект постановления о мерах по пресечению "необоснованного начисления" платежей за газ бытовым потребителям. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

"На прошлой неделе мы договорились о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за потребительский газ бытовым потребителям .... Сегодня председатели фракций после ознакомления ... подпишут этот документ. Соответственно, в среду будет возможность его рассмотреть на комитете, и в четверг его проголосовать", - отметил спикер.

Как сообщал УНН, правительство заставит НАК "Нафтогаз" установить счетчики тем, у кого их нет .

Напомним, в ноябре 2018 НКРЭКУ принял решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.

3 января в "Нафтогазе" заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.

Впоследствии министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.

Источник: УНН
Теги: газ, Верховная Рада, платежи
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