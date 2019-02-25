В Харьковской области псевдопредприниматели финансировали "ЛНР"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харкьовской области местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганской области подакцизные товары, а полученные деньги использовали для содействия в противоправной деятельности террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганской области подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный "товар" дельцы незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Полученные деньги от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации "ЛНР".

В международном аэропорту "Харьков", во время прохождения таможенного контроля, правоохранители задержали курьера, который пытался вывезти очередную партию "продукции" в одну из соседних стран. Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия из временно оккупированной территории Луганской области.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков "ЛНР", который за все время перечислил им около 170 млн грн.



