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Долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 56 млрд грн

Долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 56 млрд грн

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и составляют сейчас 56 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат Виктор Бондарь во время заседания согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.

"В бюджете заложено 20 млрд грн на так называемую монетизацию субсидий, то есть на выдачу людям живыми деньгами. 20 млрд гривен будет потрачено людьми на лекарства, продукты питания, а дальше будет увеличиваться долг за коммунальные услуги. Только за последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и сегодня составляют 56 млрд грн", - отметил Бондарь

Он добавил, что есть постановление, после 1 мая вводятся новые ограничения: если у человека есть задолженность в размере 340 грн за ЖКУ, то он теряет право на получение субсидии.

Кроме того, напомнил депутат, с 1 мая на 20% поднимаются тарифы на газ на 30% - на электроэнергию.

Как сообщал УНН, почтальоны будут доставлять субсидии наличными более 1 млн пенсионеров.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, долги, коммунальные услуги
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