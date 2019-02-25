В ГФС разъяснили декларирование налоговых обязательств по акцизному налогу

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Государственная фискальная служба предоставила разъяснения относительно декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области, передает УНН.

"ГФС Украины с целью надлежащего декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу и в связи с принятием Законов Украины от 8 ноября 2018 № 2611-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" и от 23 ноября 2018 № 2628 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" сообщила о:

декларировании субъектами хозяйствования операций с бензинами авиационными или топливом для реактивных двигателей;

декларировании налоговых обязательств по горючему по полной ставке акцизного налога;

декларировании налоговых обязательств при нецелевом использовании горючего;

налогообложении субъектами хозяйствования операций с транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменениями, внесенными Законом № 2628 в Налоговый кодекс Украины, для целей налогообложения изменено группировку вин и других сброженных напитков и для каждой группы установлены ставки акцизного налога.

"Согласно п. 1 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона №2628 указанные изменения в НКУ вступают в силу с 1 марта 2019 года", - уточнили в ГФС.

В то же время, порядок начисления акцизного налога с алкогольных напитков изменены не были.

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