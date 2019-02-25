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HBO показал новые кадры последнего сезона "Игры престолов"

HBO показал новые кадры последнего сезона "Игры престолов"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Телеканал HBO выпустил ролик, состоящий из нарезки кадров сериалов, которые выйдут в 2019 году. В частности, в трейлер попали и новые кадры последнего, восьмого сезона, популярного сериала "Игра престолов", передает УНН.

В ролике засветились Арья Старк (Мэйси Уильямс), Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Джон Сноу (Кит Харингтон). Кроме того, на видео можно заметить дракона, пролетающего над войском.

Как сообщал УНН, показ первой серии восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов" на телеканале HBO запланирован на 14 апреля.

По информации журнала Variety, известно, что сезон будет состоять из шести серий. При этом в HBO работают и над другими проектами, связанными со вселенной "Игры престолов".

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Напомним, ранее всеукраинский синоптик сурок Тимка III, который живет на биологической станции в селе Гайдары проявил свои способности провидца на радость фанатам сериала "Игра престолов" эфире одного из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: сериалы, Игра престолов
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