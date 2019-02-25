HBO показал новые кадры последнего сезона "Игры престолов"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Телеканал HBO выпустил ролик, состоящий из нарезки кадров сериалов, которые выйдут в 2019 году. В частности, в трейлер попали и новые кадры последнего, восьмого сезона, популярного сериала "Игра престолов", передает УНН.

В ролике засветились Арья Старк (Мэйси Уильямс), Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Джон Сноу (Кит Харингтон). Кроме того, на видео можно заметить дракона, пролетающего над войском.

Как сообщал УНН, показ первой серии восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов" на телеканале HBO запланирован на 14 апреля.

По информации журнала Variety, известно, что сезон будет состоять из шести серий. При этом в HBO работают и над другими проектами, связанными со вселенной "Игры престолов".

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Напомним, ранее всеукраинский синоптик сурок Тимка III, который живет на биологической станции в селе Гайдары проявил свои способности провидца на радость фанатам сериала "Игра престолов" эфире одного из украинских телеканалов.