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В столице на территории храма произошел пожар

В столице на территории храма произошел пожар

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. На территории одного из столичных храмов на ул. Стадионная, что в Соломенском районе произошел пожар в одноэтажном отселенном здании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"25 февраля в 1:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории одного из столичных храмов на ул. Стадионная, что в Соломенском районе. На место происшествия было направлено дежурное отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной частини. Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном отселенном здании", - говорится в сообщении.

В 2:10 пожар был локализован, а уже в 3:01 - ликвидирован.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Устанавливается причина пожара.

Напомним, в Ивано-Франковской области в селе Кривец Богородчанского района горел Свято-Серафимовский мужской монастырь.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары
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