Испанские правые могут завоевать парламентское большинство - опрос

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Коалция испанских правых - Народная партия, Гражданская партия Ciudadanos и близкая к фашизму ультраправая партия Vox имеют шансы сформировать коалицию после очередных парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В опросе, который проводился 18-22 февраля, лидирует социалистическая партия PSOE, получившая почти 29% симпатий. Это может дать ей 122 места в парламенте.

Однако в совокупности правые партии побеждают. Так, Народная партия имеет 23% поддержки (97 мест), Ciudadanos - почти 16% (53 места), а ультраправая Vox - около 11% (23 места).

Опрос Sigma Dos продемонстрировал не только вероятный выигрыш правых партий с небольшим отрывом, но и фрагментацию испанской политической системы, которой достаточно долго руководили социалисты и Народная партия.

Как сообщал УНН, внеочередные выборы в Испании состоятся 28 апреля. С 15 февраля парламент распущен, и в стране начинается предвыборная кампания.

Напоминаем, одной из причин кризиса, возникшего в Испании стал суд над каталонским политиками, которые организовали референдум за независимость Каталонии в 2017 году.