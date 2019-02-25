С начала суток в ООС зафиксировано три вражеских обстрелы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано три вражеских обстрелов, в том числе по применению минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 зафиксировано уже три вражеских обстрела, в том числе по применению минометов. В частности под огнем противника находились оборонительные укрепления наших войск в районе н.п. Лебединский и Водяное. Там российско-оккупационные войска применили минометы тяжелых калибров и артиллерийские системы калибра 122 мм, с расходом всего 85 мин и снарядов. Огонь враг вел со стороны оккупированных сел Саханка и Азов", - сказал Мотузяник.



Кроме того оккупант произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия недалеко от поселка Хутор Вольный.



Потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.



Ранее УНН сообщал, за прошедшие сутки, 24 февраля, боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.