В Тернополе из-за аварии 11 домов остались без воды

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Тернополе произошла авария на городском водопроводе, в результате чего 11 домов остались без водоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление коммунального предприятия "Тернопольводоканал".

Повреждение водопровода произошло на бульваре Данила Галицкого, 22. Без воды находятся 5 домов по бульвару, а также 6 домов по проспекту Степана Бандеры.

Ремонтные работы планируется завершить до 20:00 25 февраля.

Как сообщал УНН, в Тернополе водитель маршрутки ездил в нетрезвом состоянии, уровень алкоголя в его крови в 12 раз превышал допустимую норму.

Напомним, в Тернополе в реанимацию доставили женщину с черепно-мозговой травмой и шариком в голове.