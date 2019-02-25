Новости: Общество
Понедельник, 25 февраля 2019, 13:09 • Дмитрий Мирончук • 4515
В Тернополе из-за аварии 11 домов остались без воды
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Тернополе произошла авария на городском водопроводе, в результате чего 11 домов остались без водоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление коммунального предприятия "Тернопольводоканал".
Повреждение водопровода произошло на бульваре Данила Галицкого, 22. Без воды находятся 5 домов по бульвару, а также 6 домов по проспекту Степана Бандеры.
Ремонтные работы планируется завершить до 20:00 25 февраля.
Как сообщал УНН, в Тернополе водитель маршрутки ездил в нетрезвом состоянии, уровень алкоголя в его крови в 12 раз превышал допустимую норму.
Напомним, в Тернополе в реанимацию доставили женщину с черепно-мозговой травмой и шариком в голове.
Источник: УНН