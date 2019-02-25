С начала избирательной кампании в полицию поступило почти 2 тысячи обращений о нарушениях

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На сегодня в Нацполицию поступило 1892 обращения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время презентации информационно-аналитической системы "Выборы-2019", передает УНН.

"Зарегистрировано 1892 обращения, в Единый реестр досудебных расследований внесено 90 дел, составлено 424 административных протоколов", - сообщил Аваков.

Отметим, в Украине заработала информационно-аналитическая система "Выборы-2019", которая позволяет проверить онлайн информацию о нарушениях на выборах, их количество, географическое расположение, тип и процессуальный статус каждого правонарушения.

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Ранее сообщалось, что за сутки в Украине полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

Напомним, столичные правоохранители начали проверять информацию о возможном подкупе избирателей.