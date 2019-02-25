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Стрельба на АЗС: причиной конфликта стало приветствие с "советским праздником"

Стрельба на АЗС: причиной конфликта стало приветствие с "советским праздником"

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вчера, в селе Стоянка Киево-Святошинского района, на одной из АЗС, произошла стрельба из-за поздравления с "советским праздником". Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"На АЗС, расположенной в селе Стоянка Киево-Святошинского района между водителями разного возраста произошел словесный конфликт из-за поздравления с "советским праздником". Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль AUDI Q7 и быстро исчез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Пострадавшего 34-летнего жителя столицы были доставлены в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

"Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность правонарушителя. Им оказался 59-летний житель села Гореничи. В доме гражданина при проведении неотложного обыска полиция изъяла устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и разрешительные документы. Мужчине по месту жительства вызвали медицинскую помощь, его госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы", - добавили в полиции.

Участников инцидента задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, они находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту возбуждено 2 уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства конфликта, выясняют роль каждого участника драки, опрашивают свидетелей. Продолжается следствие.

Во время осмотра места происшествия изъяты 3 гильзы, резиновую пулю, калибром 9 мм.

Напомним, 24 февраля в селе Стоянка Киевской области произошла перестрелка, в результате которой пострадал мужчина. Преступник скрылся с места происшествия, для его задержания правоохранителям пришлось ввести спецоперацию. В конце стрелка было найдено, пока он дает показания правоохранителям.

Источник: УНН
Теги: полиция, Киевская область, АЗС, перестрелка
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