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В Каменце-Подольском задержали подозреваемых в вымогательстве денег

В Каменце-Подольском задержали подозреваемых в вымогательстве денег

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Группа вымогателей из Черновцов требовали у мужчины 10 тысяч долларов, а затем посадили его в его же автомобиль и повезли в Каменец-Подольский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции ГУНП в Хмельницкой области.

Так, 24 февраля около 16:00 в дежурную часть Каменец-Подольского отдела полиции от случайного свидетеля поступило сообщение, что в центре города возле ратуши по улице Зарванской неизвестные избили мужчину и принудительно посадили его в автомобиль. Полицейские отметили, что выявили злоумышленников и задержали их.

"Как выяснили правоохранители, 24 февраля около 12 часов в городе Черновцы задержаны, угрожая физической расправой, требовали и получили денежные средства в сумме 10 тысяч долларов США у 43-летнего местного жителя. После этого злоумышленники посадили мужчину в его же автомобиль "Фольксваген" и увезли в Каменец-Подольский", - говорится в сообщении.

Всех троих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. У них изъяли два пистолета, нож, биту, резиновые палки, балаклавы и денежные средства, которые они получили от потерпевшего.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи действия продолжаются", - прокомментировали в ГУНП.

Напомним, иностранец требовал у своего бывшего адвоката 30 тысяч долларов.

Источник: УНН
Теги: деньги, Хмельницкий и Хмельницкая область, Черновцы и Черновицкая область, вымогательство, Каменец-Подольский
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