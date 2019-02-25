Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 15:49
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Избрание меры пресечения Заману
Эксклюзивные новости УНН
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4950
Версия для печати

В 24 регионах Украины и Киева уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов

В 24 регионах Украины и Киева уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками: тепла - 79% жилых и почти 78% нежилых зданий; холодной воды - более 70% жилых и 93% нежилых зданий; горячей воды - 16% жилых и 53% нежилых зданий ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство заставит НАК "Нафтогаз" установить счетчики тем, у кого их нет - премьер

Лидерами по оборудованию жилых зданий счетчиками являются:

- теплая - Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая;
- холодной воды - Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская;
- горячей воды - Киевская, Николаевская области.

"В очередной раз обращаю внимание, что учет энергетических и водных ресурсов крайне важен для потребителей, поскольку позволяет платить только за потребленное", - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По данным агентства, оформлено и направлено в госпродпотребслужбе 785 сообщений о нарушении требований законодательства относительно сроков установки или замены узлов коммерческого учета.

"Поэтому обращаюсь к главам облгосадминистраций активизировать работу, чтобы обеспечить полный учет тепла и воды", - сообщил Савчук.

Напомним, в ВР разработан проект постановления о мерах по пресечению "необоснованного начисления" платежей за газ бытовым потребителям.

Источник: УНН
Теги: Украина, счетчики газа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.