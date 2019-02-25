В 24 регионах Украины и Киева уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками: тепла - 79% жилых и почти 78% нежилых зданий; холодной воды - более 70% жилых и 93% нежилых зданий; горячей воды - 16% жилых и 53% нежилых зданий ", - говорится в сообщении.

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Лидерами по оборудованию жилых зданий счетчиками являются:

- теплая - Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая;

- холодной воды - Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская;

- горячей воды - Киевская, Николаевская области.

"В очередной раз обращаю внимание, что учет энергетических и водных ресурсов крайне важен для потребителей, поскольку позволяет платить только за потребленное", - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По данным агентства, оформлено и направлено в госпродпотребслужбе 785 сообщений о нарушении требований законодательства относительно сроков установки или замены узлов коммерческого учета.

"Поэтому обращаюсь к главам облгосадминистраций активизировать работу, чтобы обеспечить полный учет тепла и воды", - сообщил Савчук.

Напомним, в ВР разработан проект постановления о мерах по пресечению "необоснованного начисления" платежей за газ бытовым потребителям.