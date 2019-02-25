На западе Германии сошел с рельсов поезд с цистернами газа

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В западногерманском городе Мерс, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, грузовой поезд с жидким газом сошел с рельсов во время движения по мосту. В результате инцидента пострадал машинист, сообщает УНН со ссылкой на RP.ONLINE.

Грузовой поезд с цистернами газа двигался по железнодорожному мосту через автомагистраль в городе Мерс, когда сошел с рельсов. Изначально спасатели не знали, имело место утечка газа, и заблокировали движение транспорта в округе.

Вскоре установили, что утечек нет, и блокирование дорог сняли. Машиниста поезда, который получил ранения, в шоковом состоянии доставили в больницу.

Спасательные службы занимаются ликвидацией последствий с привлечением масштабных сил. Процесс перемещения поезда и восстановление поврежденных участков продлится несколько часов.

Ранее УНН сообщал, что около 700 человек 16 Февраля были вынуждены покинуть высокоскоростной поезд, следовавший из Дортмунда в Мюнхен, поскольку во время движения уборщик обнаружил пистолет в туалете.