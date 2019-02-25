От кори в этом году умерли уже девять украинцев

КИЕВ. 25 февраля. УНН. С начала текущего года в Украине вследствие кори умерли уже девять человек, в том числе двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник данные Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную (8-ю) неделю (2019 года - ред.) в Киеве от осложнений кори умерла 57-летняя женщина. Всего в этом году умерло уже девять человек, среди которых двое детей", - сообщили в Минздраве.

С начала вспышки, как отмечается, корь забрала 30 жизней.

Напомним, корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля этого года в Украине заболели 24 тысячи 42 человека.

Добавим, специфического лечения от кори не существует - предотвратить заболевание может только вакцинация.