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В Украине на 15% уменьшилась заболеваемость корью

В Украине на 15% уменьшилась заболеваемость корью

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На прошлой неделе заболеваемость корью в Украине уменьшилась на 15% - до 2751 человека - по сравнению с количеством больных неделей ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник данные Министерства здравоохранения Украины.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 8-й недели 2019 года корью заболел 2751 человек - 1313 взрослых и 1438 детей. Это на 15,7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели (8-16 февраля)", - сообщили в Минздраве.

Всего с 28 декабря 2018 года до 22 февраля 2019 года корью в Украине заболело 24 042 человека - 10 588 взрослых и 13 454 ребенка.

Самые высокие показатели заболеваемости в:

  • Львовской области (всего 3741 человек: 1237 взрослых и 2504 ребенка),
  • Винницкой области (2136: 930 взрослых и 1206 детей),
  • Ровенской области (2109: 726 взрослых и 1383 ребенка),
  • Хмельницкой области (1779: 960 взрослых и 819 детей),
  • в Киеве (2083 человека: 1179 взрослых и 904 ребенка).

Указано, что украинцы активно прививаются против кори: с начала этого года в регионах Украины использовано 187 984 дозы вакцины против кори, паротита и краснухи, более 60 000 из них - только за первую неделю февраля.

Чтобы остановить распространение кори, во Львовской области продолжается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14 545 школьников. Позже будут охвачены другие области Украины. Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями.

"Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: в целом по состоянию на 14 февраля имелось более миллиона доз", - указали в Минздраве.

Напомним, от кори в этом году умерли уже девять украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, корь
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