В Тернопольськой области семья попала в ДТП, погиб мужчина

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Тернопольской области, сегодня утром, 25 февраля, семья возвращалась со свадьбы, водитель не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия водитель погиб, женщину и мальчика госпитализировали в больницу с ушибами и переломами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Водитель автомобиля Opel Vivaro на автодороге Зборов-Заложцы-Почаев, недалеко от поселка Заложцы, выехал за пределы проезжей части, не справился с управлением, и перевернулся. На момент несчастья в бусе находился водитель с семьей. В результате ДТП, мужчина погиб на месте, его жену с повреждением позвоночника и травмами спинного мозга госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга закрытым переломом бедра попал в медучреждение и девятилетний сын. Еще один мальчик, который был в иномарке, не пострадал.

"По словам родственников, семейство возвращалось со свадьбы. Данную информацию проверяют следователи, а также устанавливают был водитель трезвый на момент ДТП и причины аварии", - добавили в полиции.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 2 УК.

Напомним, во Львовской области пьяный водитель едва не протаранил жилой дом.



