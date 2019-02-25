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НБУ с аукциона продаст неразрезанные гривны

НБУ с аукциона продаст неразрезанные гривны

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Национальный банк Украины объявил проведение электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот 21 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн. Электронный аукцион № Е-17 будет проведен 21 марта 2019 года в 11:00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ", - сообщили в НБУ.

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Напомним, золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины" будут продавать на электронном биржевом аукционе 14 марта.

Источник: УНН
Теги: НБУ, аукцион, гривна
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