Разница в рейтингах Тимошенко и Порошенко в пределах статистической погрешности - опрос

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии свидетельствуют, что у действующего Президента Петра Порошенко и кандидата в президенты Юлии Тимошенко рейтинги практически сравнялись и они имеют одинаковые шансы выхода во второй тур, сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения: за Владимира Зеленского - 14,1%, 9,6% - за Петра Порошенко, 7,4% - за Юлию Тимошенко. Далее с 5,8% идет Юрий Бойко.

Социологи отмечают, что разница в поддержке Порошенко и Тимошенко в пределах статистической погрешности (если учитывать дизайн-эффект не превышает 3,3%), что означает, что по этим данным наиболее реальными парами во втором туре были бы Зеленский-Порошенко или Зеленський-Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары Порошенко-Ю. Тимошенко.



Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то результаты опроса распределятся следующим образом: 26,4% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18% - за Петра Порошенко, 13,8% - за Юлию Тимошенко.



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Опрос проводился с 8 по 20 февраля 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.



В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.



Как сообщал УНН, по данным опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова Зеленский лидер предвыборной кампании, у Тимошенко и Порошенко шансы равны.