В ГФС назвали таможни, где оформили больше всего "евроблях"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Наибольшее количество автомобилей с иностранной регистрацией за время льготного периода растаможки таких транспортных средств оформили на Киевской городской таможне - 24 103 штук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.

"Топ-5 таможен, которыми оформлено наибольшее количество транспортных средств на "еврономерах" за период с 25.11.2018 по 24.02.2019:

Киевская городская таможня - 24 103 шт.;

Волынская таможня - 15 443 шт.;

Закарпатская таможня - 12 094 шт.;

Львовская таможня - 11 163 шт.;

Черновицкая таможня - 10 652 шт.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за время льготного периода растаможки автомобилей с иностранной регистрацией было оформлено более 218 тысяч таких транспортных средств. При этом, Украина заработала около 13,6 млрд грн от льготного растаможивания "евроблях".

Ранее сообщалось, что в Украине в течение льготного периода растаможка автомобилей на еврономерах оформили два автомобиля марки Porshe, два Mercedes-Benz и один Bently.

Напомним, 22 февраля завершился льготный период растаможка автомобилей на еврономерах.