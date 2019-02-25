Мураев вызвал Порошенко на дебаты из разбитой школы на Донбассе

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Провести дебаты о формуле будущего не через Томос, а через проблемы людей на Донбассе предложил Петру Порошенко народный депутат, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев. Свое обращение он записал на фоне разрушенного помещения в школе г. Светлодарска, передает УНН.

"Я проехал Северск, Бахмут, пропускной пункт "Майорск" и Светлодарск. Здесь в мае 2018 года обстреляли общеобразовательную школу. Тогда мнения ОБСЕ и Киева разошлись в том, с чьей стороны стреляли. Но на самом деле, в эту школу прилетел не снаряд, а "жизнь по-новому" в виде Петра Алексеевича, его реформы и финансирование Донбасса", - заявил Мураев.

По словам политика, людей в "красной зоне", интересует только одно – выживание, потому что сюда не вкладывают деньги, нет работы, но здесь остаются дома, которые не могут бросить люди.

"Здесь постоянно слышно обстрелы, которых не боятся дети. Люди смирились и привыкли к том, что нынешняя власть не воспринимает их как территорию Украины. Именно находясь в этой разбитой школе, мне хочется пригласить Петра Алексеевича обсудить формулу будущего, но не в виде томоса, а в виде нового образования, чтобы наши дети были конкурентоспособны. Так что, если ему не страшно, я приглашаю в эфир обсудить то, что что на самом деле беспокоит украинцев", - подчеркнул Евгений Мураев.



