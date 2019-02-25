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Замана не составлял присяги на верность Украине - Матиос

Замана не составлял присяги на верность Украине - Матиос

Экс-глава Генштаба Владимир Замана

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В ходе экспертизы личное дело подозреваемого в государственной измене генерал-полковника Владимира Заманы следователи установили, что тот не составлял присяги на верность народу Украины и начал служить в ВСУ сразу после обучения в Академии Генерального штаба РФ. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вступив в Академию Генерального штаба РФ в августе 1990 года и три года проучась там, Замана приехал на территорию государства (Украины - ред.) Замана приступил к службе, не приняв присяги на верность народу Украины", - отметил Матиос.

По его словам, о факте отсутствия присяги у Заманы свидетельствует отсутствие ее текст за подписью офицера, а также указана дата якобы принятой присяги, которая совпадает с периодом обучения Заманы в академии ГШ РФ.

При этом он добавил, что инкриминировать Замане отсутствие присяги пока невозможно по срокам давности и по кодексу.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генштаба ВСУ генерал-полковника Владимира Замана. Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковнику Владимиру Замане.

Согласно заявлению военной прокуратуры, санкция статьи, по которой задержали сегодня утром бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана, предусматривает безальтернативный арест.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, госизмена, военная прокуратура
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