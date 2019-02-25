Договорные матчи: две команды "Олимпика" исключены из чемпионатов

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Команды "Олимпик" U-21 и "Олимпик" U-19 официально исключены из чемпионатов футбольных сезонов 2018-2019 и 2019-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Премьер-лиги, передает УНН.

Обе команды наказаны за договорные матчи.

"Апелляционный комитет ФФУ письмом от 21.02.2019 сообщил, что решение по "делу Олимпика" от 08.11.2018 остается в силе, несмотря на то, что рассмотрение заявления ФК "Олимпик" о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам в АК, еще продолжается.

Следовательно, решение АК ФФУ, которым командам U21 и U19 ФК "Олимпик" Донецк запрещено участвовать в текущих (сезоне 2018/2019) и будущих (сезоне 2019/2020) соревнованиях среди команд U21 и U19 под эгидой ФФУ, УПЛ и ПФЛ, имеет быть выполнено", - говорится в сообщении.

Напомним, за организацию договорных матчей среди украинских футбольных клубов Нацполиция вручила уже 11 подозрений.

Ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что все причастные к организации матчей с фиксированным результатом "понесут максимальное наказание".