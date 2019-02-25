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Почти полтора миллиона переселенцев не смогут проголосовать на местных выборах 2020

Почти полтора миллиона переселенцев не смогут проголосовать на местных выборах 2020

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Почти полтора миллиона внутренне перемещенных лиц не смогут отдать свой голос на местных выборах в Украине в 2020 года. Об этом сообщила соучредитель общественной организации "RE: Старт" Оксана Чепижко на круглом столе в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Ситуация на местных выборах 2020 плачевная. По оценкам правозащитников не смогут принять участие в местном голосовании около полутора миллиона человек. Мы можем сколько угодно говорить, что прописка абсолютно не влияет на возможность права голоса, но на самом деле, сегодня это совсем не так", - отметила она.

Как сообщал УНН, для голосования 31 марта жители оккупированного Донбасса могут прибыть на любой участок.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, местные выборы
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