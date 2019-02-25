Почти полтора миллиона переселенцев не смогут проголосовать на местных выборах 2020

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Почти полтора миллиона внутренне перемещенных лиц не смогут отдать свой голос на местных выборах в Украине в 2020 года. Об этом сообщила соучредитель общественной организации "RE: Старт" Оксана Чепижко на круглом столе в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Ситуация на местных выборах 2020 плачевная. По оценкам правозащитников не смогут принять участие в местном голосовании около полутора миллиона человек. Мы можем сколько угодно говорить, что прописка абсолютно не влияет на возможность права голоса, но на самом деле, сегодня это совсем не так", - отметила она.

Как сообщал УНН, для голосования 31 марта жители оккупированного Донбасса могут прибыть на любой участок.



