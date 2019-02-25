Популярность Макрона растет на фоне снижения поддержки "желтых жилетов"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Популярность французского Президента Эммануэля Макрона восстанавливается до уровня, невиданного после начала антиправительственных протестов со стороны движения "желтых жилетов". Такие данные выявили в ходе опроса, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Доля людей, считающих Макрона достойным президентом, выросла до 32% после того, как упала до 27% в ходе протестов.

Согласно данным опроса, 55% вообще считают, что протесты должны остановиться. В общем акции "желтых жилетов" стали менее насильственными с тех пор, как в декабре французская столица увидела самые жесткие беспорядки за последние несколько десятилетий.

Подъем популярности Макрона связывают с четкой реакцией на насилие и началом общенациональных дебатов, укрепивших его связь с избирателями.

Опрос Odoxa был проведен в Интернете 20-21 февраля среди 1000 человек для радио "Франс Интер", газеты Пресс-Регионал и журнала L'Express.

Как сообщал УНН, Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение "желтых жилетов" отражает "гигантский коллективный провал", к которому он также причастен.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил протесты "желтых жилетов" в антисемитских высказываниях и призвал к осуждению подобных проявлений.

Макрон также заявил, что французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма .