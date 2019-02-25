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В Полтавской области построят 40 новых футбольных мини-полей для молодежи

В Полтавской области построят 40 новых футбольных мини-полей для молодежи

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Полтавской области строят новые футбольные поля. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА, председатель ГС "Федерация футбола Полтавской области" Валерий Головко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Речь идет о двух больших футбольных полях. На их обустройство выделено 13 млн грн, рассказал Головко.

"Один из них будет в Кременчуге. Над местом для второго еще думаем", - добавил он.

Кроме того, на территории области планируют построить не менее 40 спортивных площадок для игры в мини-футбол.

"Считаю, что футбольное поле должно быть, по большому счету, у каждой школы, как сельской, так и городской", - подчеркнул Головко.

Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

Источник: УНН
Теги: футбол, Полтава и Полтавская область
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