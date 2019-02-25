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В кафе в Кропивницком произошла стрельба

В кафе в Кропивницком произошла стрельба

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Во время конфликта в одном из кафе в Кропивницком произошла стрельба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Кировоградской области.

Так, в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный осуществил выстрел в помещении одного из местных кафе.

"По информации правоохранителей, во время конфликтной ситуации с работником заведения гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана пистолет и выстрелил в пол перед собой. После этого мужчина ушел в неизвестном направлении. Свидетель происшествия сообщила, что видела похожее лицо вблизи кафе", - говорится в сообщении.

По данным полиции, правонарушителя задержали.

"Им оказался 30-летний местный житель. У него изъяли оружие. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - отметил начальник Кропивницкого отдела полиции Дмитрий Авдиенко.

Лицо задержано в порядке статьи 208 УПК Украины, ему грозит наказание - от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом на одной из АЗС произошла стрельба из-за поздравления с "советским праздником".

Источник: УНН
Теги: кафе, стрельба, Кропивницкий и Кировоградщина
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