На Волыни община Низкиничивского монастыря приняла решение о переходе к ПЦУ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Общество Низкиничивского Успенского мужского монастыря села Низкиничи на Волыни, на собрании приняла решение о переходе из Московского патриархата к Православной Церкви Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ Владимиро-Волынской епархии.

"23 февраля 2019 года, община Низкиничивского Успенского монастыря села Низкиничи Иваничивского р-на, на собрании приняла решение о переходе из Московского патриархата к Православной Церкви Украины. Собрания проходили в помещении местной школы", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 25 февраля к Православной церкви Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП.



