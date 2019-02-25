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На Волыни община Низкиничивского монастыря приняла решение о переходе к ПЦУ

На Волыни община Низкиничивского монастыря приняла решение о переходе к ПЦУ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Общество Низкиничивского Успенского мужского монастыря села Низкиничи на Волыни, на собрании приняла решение о переходе из Московского патриархата к Православной Церкви Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ Владимиро-Волынской епархии.

"23 февраля 2019 года, община Низкиничивского Успенского монастыря села Низкиничи Иваничивского р-на, на собрании приняла решение о переходе из Московского патриархата к Православной Церкви Украины. Собрания проходили в помещении местной школы", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 25 февраля к Православной церкви Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП.

Источник: УНН
Теги: церковь, Луцк и Волынь, ПЦУ
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