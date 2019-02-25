Около 30 тыс. украинцев изменили место голосования

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По состоянию на 23 февраля 2019 года около 30 тысяч граждан Украины временно изменили место голосования на президентских выборах. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на круглом столе в Киеве, передает журналист УНН.

"По состоянию на субботу (23 февраля 2019 года - ред.) цифра выросла. По данным реестра избирателей, почти 30 тысяч человек изменили свое место голосования официально", - сообщил он.

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Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 15 февраля более 21 тыс. украинцев изменили место голосования.

Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии.