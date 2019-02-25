Очередной Конгресс ФФУ пройдет в Запорожье

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Исполком Федерации футбола Украины проведет ХХII очередной Конгресс Федерации в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Заседание состоится 17 мая этого года.

"Учитывая то, что на 15 мая в Запорожье запланирован финальный поединок розыгрыша Кубка Украины, Запорожская областная Федерация футбола обратилась в ФФУ с предложением провести 16 мая в городе расширенное заседание исполкома ФФУ и ознакомиться с объектами футбольной инфраструктуры региона, а на следующий день состоится конгресс", - уточнили в ФФУ.

Напомним, как писал УНН ФФУ будет лоббировать интересы украинского футбола в ЕС.