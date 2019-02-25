Евросоюз утвердил продление эмбарго на продажу оружия Беларуси

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Европейский Союз принял продление эмбарго на продажу оружия Беларуси, а также продлил санкции против четырех чиновников республики. Об этом сообщил Radio Free Europe в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.

Санкции, запрещающие продавать оружие Беларуси, а также замораживание активов и запрет на въезд четырем лицам, причастным к делу об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах, были введены в 2011 году.

Напомним, продолжение эмбарго в отношении Беларуси было подтверждено дипломатами Евросоюза еще 15 февраля.

Как сообщал УНН, литовский департамент государственной безопасности назвал Беларусь одной из самых больших угроз в связи с ее экономической, политической и военной зависимости от России, чья разведка активно вмешивается во внутренние дела Литвы.