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Евросоюз утвердил продление эмбарго на продажу оружия Беларуси

Евросоюз утвердил продление эмбарго на продажу оружия Беларуси

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Европейский Союз принял продление эмбарго на продажу оружия Беларуси, а также продлил санкции против четырех чиновников республики. Об этом сообщил Radio Free Europe в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.

Санкции, запрещающие продавать оружие Беларуси, а также замораживание активов и запрет на въезд четырем лицам, причастным к делу об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах, были введены в 2011 году.

Напомним, продолжение эмбарго в отношении Беларуси было подтверждено дипломатами Евросоюза еще 15 февраля.

Как сообщал УНН, литовский департамент государственной безопасности назвал Беларусь одной из самых больших угроз в связи с ее экономической, политической и военной зависимости от России, чья разведка активно вмешивается во внутренние дела Литвы.

Источник: УНН
Теги: санкции, оружие, Беларусь, Евросоюз, эмбарго
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