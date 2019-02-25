Замана уничтожил учет военнослужащих запаса накануне агрессии со стороны РФ - Матиос

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Подозреваемый в государственной измене генерал-полковник Владимир Замана уничтожил учет военнослужащих запаса накануне агрессии со стороны России. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на начало военных действий и аннексии Крыма в военкоматах на территории Украины не было ни бумажного, который уже начал проходить процесс ликвидации, ни электронного учета военнослужащих, подлежащих призыву в случае особого состояния или начала военных действий", - отметил Матиос.

По его словам, в 2013 году по директивам Заманы были сокращены 3205 работников военных комиссариатов, а также ликвидирован бумажный учет военнослужащих запаса по военно-учетным специальностям для ввода электронного учета.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.



Ему вручили подозрение на 80 листах.



В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимиру Замане.



В 15:00 в Печерском районном суде Киева начался суд над подозреваемым в государственной измене генерал-полковником Владимиром Заманой.