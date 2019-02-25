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В УГКЦ ответили на призыв Филарета по богослужению в Софийском соборе

В УГКЦ ответили на призыв Филарета по богослужению в Софийском соборе

глава УГКЦ Блаженнейший Святослав

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Окончательного решения относительно формата проведения общиной Украинской Греко-Католической Церкви богослужения в Софийском соборе не принято. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный ресурс УГКЦ.

"Департамент информации Украинской Греко-Католической Церкви сообщает, что в настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной нашей Церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года не принято", - говорится в сообщении.

В УГКЦ подчеркнули, что в решении этого вопроса руководствуются нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относятся к чувствам наших православных братьев.

"С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украине", - добавили в УГКЦ.

Напомним, патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.

Как сообщал УНН, митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшего Святослава. По возвращении Блаженнейший Святослав из-за границы в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.

Источник: УНН
Теги: церковь, Филарет, католики, служба
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