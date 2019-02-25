Завтра Киев будет засыпать мокрым снегом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Завтра, 26 февраля, в столице днем ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

Завтра, по прогнозу синоптиков, также будет облачно, ночью без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики дали прогноз на последний день зимы

Такая же погода будет удерживаться в последние дни февраля: переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с (в четверг местами порывы 15-20 м/с), температура 27 февраля - 1-3° тепла, 28 февраля - 5-7° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны.