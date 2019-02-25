Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 18:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3075
Версия для печати

Президент Польши утвердил проведение выборов в Европарламент

Президент Польши утвердил проведение выборов в Европарламент

Президент Польши Анджей Дуда

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о проведении выборов в Европейский Парламент, которые состоятся в стране 26 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Президента республики.

Согласно Избирательного кодекса, выборы в Европарламент назначаются президентом путем постановления не позднее чем за 90 до дня выборов. Он устанавливает дату в нерабочий день, совпадающий с избирательным периодом.

Нынешние выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС 23-26 мая.

Напомним, Совет Евросоюза принял выводы по обеспечению свободных и честных выборов в Европарламент и предложила на рассмотрение принятие ряда подзаконных актов.

К этим актам относятся организация регулярных встреч с Европейской сетью сотрудничества по выборам, на которых государства-члены могут обмениваться опытом и совместно определять угрозы, усиливать стратегическую коммуникацию относительно европейских ценностей и политики и тому подобное.

Источник: УНН
Теги: выборы, Европарламент, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.