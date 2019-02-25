Президент Польши утвердил проведение выборов в Европарламент

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о проведении выборов в Европейский Парламент, которые состоятся в стране 26 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Президента республики.

Согласно Избирательного кодекса, выборы в Европарламент назначаются президентом путем постановления не позднее чем за 90 до дня выборов. Он устанавливает дату в нерабочий день, совпадающий с избирательным периодом.

Нынешние выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС 23-26 мая.

Напомним, Совет Евросоюза принял выводы по обеспечению свободных и честных выборов в Европарламент и предложила на рассмотрение принятие ряда подзаконных актов.

К этим актам относятся организация регулярных встреч с Европейской сетью сотрудничества по выборам, на которых государства-члены могут обмениваться опытом и совместно определять угрозы, усиливать стратегическую коммуникацию относительно европейских ценностей и политики и тому подобное.