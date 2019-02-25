КИЕВ. 25 февраля. УНН. Чаще всего в поездах пассажиры забывают телефоны, зонты и одежду. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".

"За своими забытыми или потерянными вещами в поезде на пути следования пассажиры могут обратиться на конечную станцию прибытия. Сохраняются кстати там не более 30 дней, поэтому за это время надо успеть вернуть свою забытую вещь. Среди забытого в поездах обычно больше всего телефонов, зонтов и одежды", - сообщили в пресс-службе.



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Как сообщал УНН, "Укрзализныця" планирует поднять стоимость билетов на 25% .



Напомним, поезд "четырех столиц" изменит график.