Украина за год нарастила экспорт товаров в ЕС на 15%

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году - на 47,3 млрд долл. При этом экспорт товаров в страны ЕС за год вырос на 15% - до 20,2 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник данные Минэкономразвития.

"Украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил 57,1 млрд долл. И вырос на 8,6% или на 4,5 млрд долл. по сравнению с 2017 годом. Украинских товаров по 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году - аж на 47,3 млрд долл.", - сообщили в МЭРТ.

Объемы экспорта товаров возросли по всем товарным группам, но больше всего:

продукции металлургического комплекса - на 1,5 млрд долл. (+14,9%),

продукции АПК и пищевой промышленности - на 855,9 млн долл. (+4,8%),

продукции машиностроения - на 420,8 млн долл. (+8,3%).

Экспорт украинских товаров за 2018 год больше всего вырос в следующие страны:

ЕС +2,6 млрд долл. или + 15,0% и достиг 20,2 млрд долл.;

США +283,3 млн долл. или +34,2% и составил 1,1 млрд долл.;

Саудовская Аравия +231,8 млн долл. или +44,8% и достиг 749,1 млн долл.;

Индонезия +218,9 млн долл. или +55,1% и составил 616,2 млн долл.;

Филиппины +169,5 млн долл. или +106,0% и достиг 329,3 млн долл.

В МЭРТ отметили, что ЕС - крупнейший торговый партнер для Украины.

"41,1% от общего оборота товаров и услуг Украины по итогам 2018 года приходится на ЕС. Также важными торговыми партнерами Украины является Китай, США и Турция. На их долю пришлось соответственно 8,4%, 4,4% и 3,9% внешнеторгового оборота", - добавили в ведомстве.

В прошлом году отрицательное сальдо внешней торговли выросло вдвое.