В Нигерии самолет “присел” от количества денег на борту - соцсети

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В социальных сетях набирает популярности вирусное видео, на котором самолет, который стоял в одном из нигерийских аэропортов, буквально потерял равновесие из-за количества денег, загруженых на борт. Так, по крайней мере, утверждает владелец журнала Ovation Деле Момоду, который и выложил ролик на своей странице в Instagram, передает УНН.

“Самолет рухнул назад после того, как был перегружен слишком большим количеством денег в мешках”, — написал пользователь под видео.

В то же время некоторые из пользователей соцсети сомневаются в том, что причиной инцидента стали наличные деньги, так как они имеют относительно небольшой вес.

Как сообщал УНН, во время авиашоу на границе между Зальцбургом и Верхней Австрией самолет упал в озеро Вольфганг.