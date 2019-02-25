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В Нигерии самолет “присел” от количества денег на борту - соцсети

В Нигерии самолет “присел” от количества денег на борту - соцсети

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В социальных сетях набирает популярности вирусное видео, на котором самолет, который стоял в одном из нигерийских аэропортов, буквально потерял равновесие из-за количества денег, загруженых на борт. Так, по крайней мере, утверждает владелец журнала Ovation Деле Момоду, который и выложил ролик на своей странице в Instagram, передает УНН.

“Самолет рухнул назад после того, как был перегружен слишком большим количеством денег в мешках”, — написал пользователь под видео.

В то же время некоторые из пользователей соцсети сомневаются в том, что причиной инцидента стали наличные деньги, так как они имеют относительно небольшой вес.

Как сообщал УНН, во время авиашоу на границе между Зальцбургом и Верхней Австрией самолет упал в озеро Вольфганг.

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This must be a Nollywood movie, an aircraft collapsing backwards after being overloaded with too much cash in sacks... I disbelieve...

Публикация от CHIEF DR DELE MOMODU (@delemomoduovation)

Источник: УНН
Теги: самолет, деньги, Нигерия
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