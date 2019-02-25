В прошлом году в бюро находок на киевском вокзале поступило более тысячи вещей

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В прошлом году в бюро находок на станции "Киев-Пассажирский" поступило 1269 вещей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

"Многие вещи люди забывают на станции "Киев-Пассажирский", где большой пассажиропоток. Найденные здесь вещи попадают в бюро находок. В частности, в 2018 году поступило 1269 вещей, из которых владельцы забрали лишь пятую часть", - говорится в сообщении.

В УЗ рассказали: чтобы забрать изъятые вещи из бюро находок станции "Киев-Пассажирский", пассажир должен в заявлении сделать опись вещей. Если вещи хранились в автоматических камерах хранения, надо указать номер ячейки и шифр или предоставить жетон или при наличии расчетный чек.

Если вещи забыты в любом зале ожидания вокзала станции "Киев-Пассажирский", снятые с поезда или найдены на вокзале, то оплата за хранение проводится в кассе стационарной камеры хранения с расчетом как за вещи, изъятые из стационарной камеры хранения, за каждые сутки хранения.

В "Укрзализныце" отметили, что чаще всего в поездах пассажиры забывают телефоны, зонты и одежду.

Железнодорожный перевозчик подчеркнул, что когда пассажир вышел из вагона на пути следования поезда и сразу же заметил, что забыл в вагоне вещи, то он должен обратиться к начальнику той станции (вокзала), на которой вышел, и написать заявление. В заявлении надо указать номер вагона и место, которые занимал пассажир, описать забытые вещи и отметить ближайшую станцию, на которую пассажир желает их перевезти.

"Если вещи были утеряны и найдены не в поезде, а на определенной станции, то они на этой станции и сохраняются. Пассажирам их выдают только после проверки документов, удостоверяющих личность. О забытых или потерянных вещи пассажиры могут сообщать в контактный центр по телефону телефона 0 800 50 31 11 (звонки бесплатные)", - отметили в АО.

При получении вещей владелец должен уплатить перевозчику причитающиеся платежи: за хранение, упаковке, перевозке по тарифу багажа, если это имело место. А также выдать расписку в произвольной форме о получении вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства, серии и номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, уточнил железнодорожный перевозчик.

Напомним, в прошлом году КП "Киевский метрополитен" получил на хранение 187 утерянных вещей, из которых лишь 40 были возвращены владельцам. По данным метрополитена, чаще всего пассажиры метрополитена теряют кошельки, зонтики, головные уборы, перчатки, сумки или пакеты с личными вещами.