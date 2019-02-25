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Полиция расследует производства по формированию залога одного из кандидатов в президенты

Полиция расследует производства по формированию залога одного из кандидатов в президенты

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Залог одного из кандидатов в президенты был сформирован преимущественно из пожертвований физических лиц, которые не знали об этом. Полиция начала досудебное расследование. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц. Потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - сообщил министр.

Он добавил, что более подробная информация об этом будет озвучена публично по завершению расследования.

Напомним, на сегодня в Нацполиции поступило 1892 обращения по нарушениям, связанным с избирательным процессом, начато 90 уголовных производств.

Отметим, в Украине заработала информационно-аналитическая система "Выборы-2019", которая позволяет проверить онлайн информацию о нарушениях на выборах, их количество, географическое расположение, тип и процессуальный статус каждого правонарушения.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, расследование, Президент
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