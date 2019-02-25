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Разведывательный беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе

Разведывательный беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk совершает полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Милитарный портал.

"Около 8 утра он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области перед он совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию", - говорится в сообщении.

Около 8 утра он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области перед он совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию.

Беспилотник базируется RQ-4B-30 Global Hawk на авиабазе Сигонела в Италии.

Напомним, сегодня утром ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, беспилотники
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