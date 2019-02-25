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Под Киевом произошла тройная ДТП с участием полицейского авто

Под Киевом произошла тройная ДТП с участием полицейского авто

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В селе Новые Петровцы Киевской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского авто. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.

"Да, экипаж полиции преследовал злоумышленника, не справились с управлением, совершили дорожно-транспортное происшествие и въехали в здание", - сказал Жукович на вопрос, случилась ли тройная ДТП в селе Новые Петровцы, в результате чего полицейское авто въехало в магазин.

Он добавил, что в этом ДТП еще две машины получили механические повреждения, а одна пассажирка была доставлена в больницу с легкими телесными повреждениями.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и виновников ДТП, а также разыскивает злоумышленника, которого преследовала полиция.

Напомним, в тройной ДТП возле Львова пострадали три человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, полиция, автомобили
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