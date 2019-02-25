Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц, на этой неделе выставил на продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 5,33 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

"В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 5 331,88 млн грн. Из них на сумму 4 265,47 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 749,14 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 210,96 млн грн, ценные бумаги - на сумму 106,31 млн грн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд гарантирования вкладов продаст права требования на 6 млрд грн



ТОП-10 банков по сумме выставленных на продажу активов:

- АО "Дельта Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 2 424,43 млн грн;

- АО "Банк" Финансы и Кредит ": на продажу выставлено активы на общую сумму 1 101,93 млн грн;

- ОАО "Банк Камбио": на продажу выставлено активы на общую сумму 477,98 млн грн;

- ОАО "КБ" АКТИВ-БАНК ": на продажу выставлено активы на общую сумму 238,53 млн грн;

- АО "ВТБ БАНК": на продажу выставлено активы на общую сумму 209,43 млн грн;

- АО "ИМЭКСБАНК": на продажу выставлено активы на общую сумму 168,44 млн грн;

- ОАО "КБ" УФС ": на продажу выставлено активы на общую сумму 124,09 млн грн;

- ОАО "КБ" ЮЖКОМБАНК ": на продажу выставлено активы на общую сумму-121,76 млн грн;

- ПАО "КБ" Надра ": на продажу выставлено активы на общую сумму 96,55 млн грн;

- АО "КБ" Экспобанк ": на продажу выставлено активы на общую сумму 78,31 млн грн.

Также запланировано, в течение недели, запланирована продажа активов: ОАО "Старокиевский банк", ОАО КБ "Евробанк", ПАО "АКТАБАНК", ПАО "Банк Национальный Кредит", ПАО "Банк Форум", ОАО "Златобанк", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Энергобанк", ОАО "ВиЭйБи банк", ПАО "БГ бАНК", ОАО "Легбанк", ПАО "Платинум банк", ПАО "Интеграл-банк", ПАО "КБ" Промэкономбанк ", ОАО" ПРОФИН бАНК ", АО" Родовид Банк ", ПАО" АКБ Банк ", ПАО" УПБ ".

Напомним, в этом году Фонд гарантирования вкладов хочет ликвидировать 40 банков.