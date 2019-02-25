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Американские военные попали в ДТП в Польше

Американские военные попали в ДТП в Польше

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Машина с американскими военными столкнулась с автобусом на автотрассе возле польского города Вроцлав. В результате инцидента получили ранения шесть военных, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает УНН со ссылкой на Gazeta Wrocławska.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье 24 февраля на дороге во Вроцлав. Автобус по непонятной причине вывернул в сторону машины с семью американскими солдатами и врезался в нее.

Шестерых раненых американцев разместили в больницах в Болеславце. В течение нескольких часов после инцидента была заблокирована дорога, для помощи привлекли 5 медбригад, гражданскую и военную полицию.

Ранее УНН сообщал, что Беларусь и Польша готовы обсудить возможное размещение в Польше военной базы США - так называемого "форта Трампа".

Напомним, США намерены значительно увеличить число своих солдат в Польше в ситуации, когда администрация президента Дональда Трампа увеличивает свою активность в Центральной Европе.

Источник: УНН
Теги: ДТП, США, Польша, военные
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