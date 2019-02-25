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Суд по делу судьи Киевского апелляционного админсуда снова не собрался

Суд по делу судьи Киевского апелляционного админсуда снова не собрался

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева в очередной раз не смог собраться на подготовительное заседание по делу судьи Киевского апелляционного админсуда - по причинам занятости судьи в другом заседании, - хотя дело передали в суд еще в апреле 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"25 февраля 2019 года в Печерском районном суде города Киева с участием прокуроров САП было назначено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении судьи Киевского апелляционного административного суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды. Однако, указанное заседание не состоялось в связи с занятостью одного из судей коллегии в другом судебном процессе. Кроме того, в суд также не явился обвиняемый судья, сообщив по телефону о болезни", - указали в САП.

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В прокуратуре отметили, что прокурорами САП обвинительный акт направлен в Печерский райсуд столицы в апреле 2017 года. "Однако подготовительное судебное заседание еще не прошло", - добавили в САП.

"Следующее судебное заседание назначено на 11:00 6 июня 2019 года, то есть рассмотрение дела состоится не ранее чем через три месяца после предварительно определенной даты", - добавили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что судью подозревают в получении 5 тыс. долларов США взятки в декабре 2016 года за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: взятка, судьи, САП
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