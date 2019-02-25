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Понедельник, 25 февраля 2019, 17:58 • Ясамин Мохаммад • 2565
На КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области при переходе пункта пропуска умер пожилой мужчина. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook, передает УНН.
"На КПП "Станица Луганская" сегодня снова зафиксирован смертельный случай. При переходе пункта пропуска умер мужчина 1952 г.р.", - написал представитель Омбудсмена.
По его словам, с начала года это уже пятый смертельный случай на этом КПВВ.
Напомним, на блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина.
Источник: УНН