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На КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина

На КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области при переходе пункта пропуска умер пожилой мужчина. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook, передает УНН.

"На КПП "Станица Луганская" сегодня снова зафиксирован смертельный случай. При переходе пункта пропуска умер мужчина 1952 г.р.", - написал представитель Омбудсмена.

По его словам, с начала года это уже пятый смертельный случай на этом КПВВ.

Напомним, на блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина.

Источник: УНН
Теги: смерть, Станица Луганская, КПВВ, Луганск и Луганская область
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