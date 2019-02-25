Украина стала лидером среди стран СНГ по экспорту курятины

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Министерство сельского хозяйства США составило рейтинг крупнейших экспортеров мяса птицы, передает УНН.

В рейтинг американцев вошли в частности три постсоветские страны - Украина, Россия и Беларусь.

Пальма первенства по экспорту курятины принадлежит Украине. Согласно государственной статистике, в прошлом году отечественные птичники поставили за границу 328 тыс. тонн продукта.

Следом за Украиной, с заметным отрывом, идет Россия. В 2018 году россияне поставили на внешний рынок 222 тыс. тонн курятины.

Замыкает тройку лидеров Беларусь с показателем в 164,9 тыс. тонн.

В целом американский рейтинг включают 10 стран. Мировым лидером по объёмам экспорта курятины является Бразилия. В 2018 году страна поставила за границу 4,1 млн тонн продукта.

Напомним, Бразилия является топовым игроком на европейском рынке курятины и одним из главных конкурентов Украины. Но в силу неблагоприятных событий Бразилия ослабила свои позиции, чем воспользовалась Украина, частично заменив бразильскую курятину отечественной.

Пока Бразилия теряет свои активы в странах ЕС, Украина их приобретает. Крупнейший экспортер Украины "Мироновский хлебопродукт" недавно завершил покупку словенской компании Perutnina Ptuj.

Глава агрохолдинга Юрий Косюк уверяет, что вскоре МХП станет аналогом мирового гиганта Tyson Foods.